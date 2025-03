Blejk Lajvli se nedavno pojavila na premijeri filma "Another Simple Favor", u kom glumi s Anom Kendrik. Tom prilikom je dala prvu izjavu nakon početka drame sa Džastinom Baldonijem .

"Jako volim ovaj lik. To mi je najdraži lik kog sam ikad imala sreću da igram. Kad nas je reditelj Pol Fig pozvao da se vratimo, bila sam jako uzbuđena", komentarisala je Lajvli. Iako nije spomenula Baldonija , mnogi smatraju da su joj tokom premijere neki izrazili podršku zbog situacije s glumcem.

Pol Fig nazvao ju je izvanrednom saradnicom, rekavši: "Nisam radio ni s jednom glumicom koja ne želi da učestvuje u procesu i radi na stvarima da ih poboljša. To je naš proces, volim što Blejk radi na taj način." Njen dolazak na premijeru ipak nije prošao bez kontroverzi, jer je ispred bioskopa stajao čovek s transparentom na kom je pisalo "Pravda za Džastina Baldonija . Blejk je lagala".

