Ben Aflek može da kupi sve što poželi, možda i ceo jedan američki grad, ali očigledno nije sklon bespotrebnom trošenju novca . Do takvog zaključka došli su svi koji su pogledali snimak na društvenim mrežama, kada je sinu održao lekciju iz skromnosti zbog basnoslovno skupe obuće.

– Eto šta se dogodi kada mu kažeš da mora da pokosi travu: odjednom više ne želi patike. Rekao sam mu da mu ne trebaju one od 6.000 dolara, na šta me je on "podsetio" da smo bogati, a ja sam mu odgovorio: "Ne, ja sa bogat, a ti si švorc", rekao je glumac.