Eliša Barni je proslavila se kao jutjuberka 2013. godine sa 1.2 miliona pretplatnika, kao i više od 2.4 miliona pratilaca na Tiktoku. Takođe je bila i producentkinja, komičarka i rediteljka, a povremeno se bavila i glumom pa smo je mogli videti u serijama "Online Classes Be Like" i "Podcasts Be Like".