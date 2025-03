Kao što nije ni njena majka Monika, kada su za Vensana govorili isto, Deva se takođe ne obazire na kritike pa je ponosno pod ruku prošetala crvenim tepihom sa svojim momkom povodom premijere serije "The Leopard" u kojoj oboje glume.

Devinog odabranika publika poznaje po ulogama Kristijana u seriji "Disney Channel Alex & Co", Marka u dramskoj komediji "Under the Riccione Sun" i Alesandra u romantičnoj komediji "Love & Gelato".