Rođen s talentom za ples i modu, Stedman je pre svoje muzičke karijere studirao ove discipline na koledžu. Godine 1983, sa samo 19 godina, pridružio se sestrama i bratu kako bi osnovali Five Star. Grupa je ubrzo postala popularna zahvaljujući hitovima kao što su "System Addict", "Can't Wait Another Minute" i "Rain or Shine". Njihov uspeh bio je krunisan 1987. godine kada su osvojili Brit nagradu za najbolju britansku grupu.