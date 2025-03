Autori pesme su Johanes Pič, Tomas Tarner i Teodora Špirić, poznatija pod umetničkim imenom Thea Devy. Teodora Špirić već je iskusila svetla evrovizijske scene, kada je zajedno s pevačicom Selinom-Marijom Edbauer, poznatijom kao Salena, predstavljala Austriju 2023. godine s pesmom "Who The Hell Is Edgar?"