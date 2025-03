Polaganje iskaza, odnosno ispitivanje, deo je procesa pre suđenja gde se svedoci ispituju pod zakletvom.

Sudska bitka između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija dobila je novi zaplet. Nakon što je u njihovu sagu bila upletena pevačica Tejlor Svift, sada se spominje ime još jedne poznate ličnosti. Sukob između Blejk i Džastina, koji su zajedno radili na filmu "It Ends With Us", traje već nekoliko meseci, a nedavno su jedno drugo i tužili.

Blejk je Džastina tužila zbog seksualnog uznemiravanja, neprijateljskog okruženja na setu i organizovanja kampanje ocrnjivanja protiv nje.On joj je uzvratio tužbom, a u njoj je imenovao i njenog supruga, Rajana Rejnoldsa. U svojoj tužbi je spomenuo i Tejlor Svift, kojoj se to nimalo nije svidelo, te se u poslednje vreme udaljila od nekad bliske prijateljice Blejk.

U galeriji

1/5 Vidi galeriju Blejk Lajvli i Džastin Balodni u filmu "It Ends With Us" Foto: Printscreen/Youtube

Kako sada tvrde izvori, sada bi u celu situaciju mogao da bude upleten i glumac Hju Džekman, koji je s Rejnoldsom glumio u filmu "Deadpool & Wolverine". Džekman bi mogao da bude pozvan na ispitivanje pre suđenja jer Baldonijev pravni tim pokušava da dođe do "potpunog opsega Rajanovog ponašanja" tokom snimanja filma "It Ends With Us".

Rajan Rejnolds, Hju Džekman i Blejk Lajvli Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Hju će morati da ide na ispitivanje ako ovo bude išlo na sud. Nema šanse da neće. Baldonijev tim radi sve što treba kako bi došli do potpunog opsega Rajanovog ponašanja tokom snimanja ‘It Ends With Us‘. Kao Rajanov dobar prijatelj i kao neko ko je bio s Blejk i Rajanom mnogo puta tokom tog perioda, njegova izjava će verovatno biti ključna", rekao je izvor, prenosi Daily Mail.

U galeriji pogledajte fotografije Džastina Baldonija:

1/6 Vidi galeriju Džastin Baldoni Foto: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia, SONY PICTURES / Planet / Profimedia, Columbia Pictures/ Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Polaganje iskaza, odnosno ispitivanje, deo je procesa pre suđenja gde se svedoci ispituju pod zakletvom. To pomaže advokatima da pripreme slučaj pre suđenja, ali to ne znači da će automatski ići na suđenje.

Izvor je istakao da je Džekman pomogao da se promoviše film "It Ends With Us" i da se čini da je Rajan bio uključen u neke negativne razgovore o Baldoniju. "Malo je verovatno da Hju nije svestan ovoga. Ne samo to, nego je Hju pomogao da se promoviše ‘It Ends With Us‘ na isti način kao i Tejlor kada su snimili grupnu fotografiju na unakrsnoj promociji s ‘Deadpoolom‘. Vreme u kom su se održale premijere nije slučajnost", istakao je insajder.

U galeriji pogledajte fotografije Rajana Rejnoldsa i Blejk Lajvli:

1/10 Vidi galeriju Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds Foto: Photo Image Press via Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Baldonijev advokat Brajan Fridman nedavno je gostovao u emisiji "The Megyn Kelly Show", gde je rekao da su se u filmu "Deadpool & Wolverine" našalili na račun Baldonija, i to kroz lik Najspula. Taj lik u filmu je imao mušku punđu, istu frizuru kakvu je i Baldoni nosio u prošlosti. Najspul je u svojim dijalozima pričao o društvenom aktivizmu, što aludira da je velika inspiracija u stvaranju tog lika bio upravo Džastin.

"Ono što je Rajan Rejnolds naizgled učinio je to da je iskoristio svoju moć i uticaj na ‘Deadpoola‘ i kako bi ismevao Džastina Baldonija. Nema sumnje da se to odnosi na Džastina. Mislim, svako ko gleda - muška punđa, komentar o trudnoći - prilično je očito šta su uradili", rekao je advokat. Dodao je i da Rejnoldsove šale o slučaju potkopavaju kredibilitet Blejkinih tvrdnji da ju je Baldoni seksualno uznemiravao.

UI galeriji pogleda

1/7 Vidi galeriju Blejk Lajvli i Tejlor Svift Foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, ROKA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ako ti je supruga seksualno uznemiravana, ne ismievaš Džastina Baldonija. Ne ismevaš situaciju, nego je shvataš vrlo ozbiljno. Ono što ne radiš je to da ismevaš osobu i pretvoriš sve u šalu", poručio je.

Ranije ovog meseca je jedan izvor rekao da će i Svift verovatno dobiti sudski poziv za ispitivanje pod zakletvom. Blejk i Svift su prijateljice više od 10 godina, a u poslednje vreme se ne pojavljuju zajedno u javnosti.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Jutarnji.hr)

Video: Krisa Nota dve žene optužile za zlostavljanje