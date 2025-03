Knjigu je napisao uz pomoć supruge Frančeske, rekao je da je pisanje tog dela bilo poput katarze za njega i suočavanje sa svim emocijama. Knjiga govori o Đaniju do ubistva 1997. "To je stvorilo veliku traumu, uz pomoć Frančeske, prisetio sam se svega".

„Đani Versaće je bio ispred svog vremena, sam je sve stvorio jer je strastveno verovao u to što želi da radi. To nije bilo lako vreme, naročito za muškarca sa juga Italije koji ide na sever da bi se bavio modom. On je stvorio imperiju i danas kad kažemo Versače ne postoji niko ko ne zna ko je on. On i Armani su bili alfa i omega italijanske mode, toliko različiti, a ostavili su neibrisiv trag. Kada su oni stvarali modu revije su imale smisla, danas nema više identiteta, niko više ne ume da prepozna o kom je kreatoru reč, jer su svi isti. Armani mi je i napisao predgovor za biografiju o Đaniju. Od devet knjiga koje sam napisao, tri sam posvetio njemu“, rekao je biograf dizajnera Toni di Korćia.