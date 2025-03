- Ljudi su mi ceo život govorili: "Vau, Džastine, zaslužuješ to!" A ja sam se lično uvek osećao nedostojno, kao da sam prevarant. To me nateralo da se osećam kao da nešto skrivam. Pomislio bih: "Dođavola, samo da znaju moje misli... Koliko zapravo osuđujem sebe, koliko sam sebičan... Ne bi to govorili", napisao je Džastin pa nastavio: