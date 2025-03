Za svoju prvu ulogu na filmu, u "Rosetta", nagrađena je u Kanu 1999. godine. Igrala je zatim u filmovima "Christophe Gans" (2001), "A Housekeeper" (2002), i "The Very Merry Widows" (2003).

Nagrade su joj donele uloge u filmovima "The Girl on the Train" (2009) i "Our Children" (2012). U Kan se vratila 2024. rolom u ostvarenju "Survive2. Dok se snimao taj film, nije znala da je bolesna, navodi Daily Mail.