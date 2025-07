Par je zajedno više od 40 godina i spadaju u najskladnije među slavnima, a Goldi je sigurna da je delimično njihova tajna to što se nikad nisu formalno venčali. Da jesu, odavno bi se razišli, smatra glumica.

Kurt Rasel je u međuvremenu četiri godine bio oženjen Sizon Habli, s kojom je dobio sina Bostona. Goldi je za to vreme imala dva braka: s Gasom Trinkonisom od 1969. do 1976. i sa Bilom Hadsonom od 1976. do 1982, kada je dobila sina Olivera i ćerku Kejt Hadson, danas dobro poznatu holivudsku glumicu.