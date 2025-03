Bivši diplomata Slavko Kruljević, suprug glumice Svetlane Cece Bojković preminuo je u 75. godini od opstrukcije pluća. On se poslednjih dana oporavljao do virusne infekcije pluća.

- Njegovi prijatelji, koji su i mene poznavali, pozvali su me na večeru. On je pre toga bio u Americi četiri godine, od 2005. do 2009. u Njujorku je obavljao funkciju zamenika šefa Misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama. I te 2009, u septembru, kad se vratio u Beograd naši prijatelji su napravili večeru gde smo se upoznali. Onda su oni nastavljali da organizju večere da se i bolje upoznamo i tako je to trajalo dva meseca, odnosno dok na kraju nismo sami otišli na ručak - otkrila je Ceca Bojković u intervjuu za Gloriju.