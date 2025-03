Alen je započeo muzičku karijeru 1992. godine, osnivajući grupu IV Xample sa Robertom "Bobi C" Čevisom, njegovim bratom Rejmondom "Rani Rej" Čevisom i Brajanom "Lušijus" Vudertom. Njihov debitantski album For Example, koji je uključivao hit I’d Rather Be Alone, prodat je u više od 500.000 primeraka.