Legendarni američki pevač i frontmen grupe "The Youngbloods", Džesi Kolin Jang , umro je u 83. godini života. Njegova supruga i menadžerka potvrdili su da je umetnik, pravog imena Peri Miler, preminuo u nedelju popodne u svom domu u Ejkenu u Južnoj Karolini.

Pevač će ostati upamćen po prepoznatljivom vokalu u čuvenoj hipi himni "Get Together", koja je 1969. godine dospela u Top 5 hitova. Iako nije autor ove pesme, Džesi je bio zaslužan za brojne druge hitove benda, uključujući "Darkness, Darkness", "Sunlight" i "Ride the Wind".