Bjanka Ćensori i Kanje Vest na dodeli Gremi nagrada

- Ne želim samo da "vidim" svoju decu. Moram da ih odgajam. Moram da znam u koju školu idu, ko su im prijatelji i u kojim kućama spavaju, bez obzira na vremenske prilike. Moje ćerke nose ruževe i parfeme - napisao je on na društvenim mrežama, a zatim posete deci uporedio sa "zatvorskim posetama".

- Kao da sam u zatvoru i 'viđam' svoju decu. Nije me briga da li ću živeti ili umreti, da li sam u zatvoru ili na slobodi, a posebno me ne zanima šta govore ove poznate ličnosti koje su robovi Jevreja - rekao je, prenosi Page Six.