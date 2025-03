Kim Kardašijan navodno razmišlja o promeni sporazuma o starateljstvu sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom nakon što je on bez njenog odobrenja objavio pesmu u kojoj učestvuje njihova starija ćerka Nort Vest .

Prema njihovom sporazumu o razvodu, bivši par dogovorio se da će, ako dođe do sukoba u vezi sa decom, morati da sudeluju na privatnom saslušanju pred sudijom. Međutim, nakon događaja proteklog vikenda postalo je jasno da reper odbija da poštuje pravila njihovog dogovora. Kim je zatražila hitan sastanak sa advokatima, posrednikom i sudijom kad je saznala da Vest planira da objavi pesmu u kojoj učestvuju njihova ćerka Nort i kontroverzni reper Šon Didi Kombs , koji se trenutno suočava sa ozbiljnim optužbama.

Iako Kanje nije došao na dogovoreni sastanak, navodno je pristao da ne objavi pesmu pod nazivom "Lonely Roads Still Go to Sunshine". Uprkos tome, dan kasnije prekršio je dogovor i objavio pesmu na platformi X poručivši da "muškarci donose konačne odluke".