Pod kodnim nazivom "Operacija Londonski most", plan je podrazumevao ogroman dokument koji je detaljno opisivao sve moguće varijante onoga što bi moglo da se dogodi nakon britanske "vladarke" . I iako su njen unuk, princ Hari, i njegova supruga, bivša američka glumica Megan Markl, odlučili da napuste kraljevsku porodicu početkom 2020. godine, i oni su imali sopstvene planove za sumoran dan, otkriveno je u najnovijim izveštajima u koje je Dejli mejl (Daily mail) imao uvid.

Par je, kako se navodi, oduvek planirao da zajedno odu na kraljičinu samrtnu postelju . Međutim, kada je ona neočekivano umrla u zamku Balmoral u Škotskoj 8. septembra 2022. godine, samo je Hari krenuo ka tom zdanju da bi bio sa svojom porodicom. Iako su on i Megan već bili u Britaniji radi dobrotvornih akcija, vojvotkinja od Saseksa tada nije otputovala u Škotsku, što je suprotno onome kako je ranije planirano.

Portparol Saseksovih rekao je tada da će par otputovati da zajedno vidi kraljicu, ali je Megan kasnije izostala, a samo je rečeno da je došlo do promene planova. Izveštaji sugerišu da je tadašnji princ Čarls zamolio Megan da se drži podalje i pusti Harija da sam poseti svoju baku. Navodno je isto to zatražio i od druge snaje, a supruge starijeg sina, princa Vilijama, Kejt Midlton. Međutim, nedavno objavljena biografija kralja Čarlsa III obelodanila je da Kejt nije zamoljena da ostane kod kuće kao što se ranije mislilo, već da je ona sama to tako odabrala.