Mlada zvezda serije Oven Kuper u emisiji "The One Show", otkrio je da scena koja je prikovala gledaoce za ekran zapravo nije ni bila u scenariju, već je nastala sasvim spontano . U trećoj epizodi, Džejmi sedi s dečjom psihološkinjom Emom (Erin Doerti) koja ima zadatak da ga profilira pre suđenja.

- U trećoj epizodi, to je bilo drugo snimanje u danu, radimo dva puta dnevno. Bio sam umoran, pa sam zevnuo. Tada je Erin napravila neverovatnu repliku, rekla je: 'Jesam li ti dosadna?'. To me je vratilo i nasmejalo, jer to nije bilo u scenariju. Uopšte to nisam očekivao, ali bilo je neverovatno - rekao je, piše Mondo.