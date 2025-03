Umesto da ih puni sastancima jedan za drugim ili slučajnim obavezama, on rezerviše rane sate za ono što on naziva “visok IQ” zadacima — ključne diskusije, teške odluke ili strateško razmišljanje. Poznato je da izbegava zakazivanje velikih sastanaka pre 10 ujutro.

Nauka sugeriše da su mozgovi većine ljudi oštriji nekoliko sati nakon buđenja . Ako se bavite velikim problemom, bolje je da ga rešavate kada vam je um čist. Bezosov pristup takođe suprostavlja se tipičnoj modernoj navici da odmah ujutro počnete sa čitanjem e-mailova. Umesto toga, on rezerviše prvi nalet kognitivne energije za zadatke koji to zaista zahtevaju. Da biste ovo primenili u svom životu, razmislite kako provodite prvih nekoliko sati svakog dana. Da li skrolujete po društvenim mrežama ili odgovarate na nebitne e-mailove?

U kulturi koja često glorifikuje naporan i rad do kasno u noć, Bezos je otvoreno govorio o svojoj posvećenosti spavanju osam sati. Veruje da je kvalitetan odmor ključni sastojak za održavanje mentalne oštrine, emocionalne ravnoteže i kreativnosti. Možda zvuči jednostavno, ali je to jedan od najčešće zanemarenih faktora produktivnosti. Razmislite kako se osećate nakon nesane noći. Dobar odmor nije samo pitanje boljeg osećanja — to je pitanje boljeg funkcionisanja. Ako vaš mozak nije dovoljno odmoran, verovatno ćete preskočiti važne detalje ili se ljutiti na kolegu.

Bezos je dugo zagovarao ideju da treba početi sa onim što kupac želi, a zatim oblikovati svoj proizvod ili uslugu oko tog cilja. Ovaj "rad unazad" mentalno osigurava da ne jurišete apstraktne karakteristike, već se bavite stvarnim potrebama. Iako ne grade svi globalno tržište, lekcija se primenjuje na svaki projekat. Identifikujte svog korisnika — bilo da je to klijent, šef ili tim — i otkrijte šta je njihov željeni ishod. Zatim planirajte korake unazad. To je promena mentaliteta koja vam može pomoći da ostanete fokusirani na rezultate umesto da se gubite u zadacima koji nisu jasno vredni.

Iako Amazon ima reputaciju za donošenje odluka na osnovu podataka, Bezos takođe stavlja akcenat na instinkt i osećaj iznutra. Ponekad nema dovoljno podataka da se potvrdi osećaj, ali to ne znači da je automatski netačan. Balansiranje analitike sa vizijom može vas voditi u neistražena područja gde se često kriju najveći proboji. Ako biste se kretali samo kad brojke to kažu, mogli biste propustiti priliku koja čeka da bude otkrivena upravo slušanjem svoje intuicije. To nije izgovor za ignorisanje metrike. To je podsećanje da uspeh često zahteva mešavinu čvrstih dokaza i malo vere u svoju unutrašnju mudrost.