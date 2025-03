Inače, Epl već privlači pažnju javnosti, ne samo zbog neverovatne sličnosti s Kejt Mos, već i zbog sopstvenih talenata. Iako se drži podalje od svetla reflektora, Epl je pokazala interesovanje za muziku – pevala je prateće vokale u pesmama benda "Coldplay" i učestvovala u pisanju pesme "Let Somebody Go" iz 2021. godine. Pored toga, oduševljava modni svet, pojavljujući se na prestižnim događajima poput revija brenda "Chanel".