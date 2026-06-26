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Glumac Ivan Bosiljčić, poznat je po svojim izuzetnim nastupima, a tokom decenija karijere pokazao je višestruke talente.

Našeg popularnog glumca publika je zavolela zbog svojih uloga koje je maestralno odigrao, uglavnom glumeći dobro vaspitanog i finog romantičnog momka. Kao i svi, i on se u svom poslu nekada susretao sa dilemama, a jednom se to dogodilo kada je trebalo da prihvati jednu ulogu.

1/6 Vidi galeriju Ivan Bosiljčić Foto: Miloš Nadaždin, Printscreen/Instagram/ivanbosiljcicofficial, Damir Dervišagić

Bosiljčić je otkrio, kako je odbio ulogu u kojoj je njegov lik trebalo da ubije sveštenika i oskrnavi pričešće.

"Postoje stvari koje su čak i u kreativnom smislu za mene neprihvatljive. Čak i u snu, ako bi mi se nešto tako desilo, morao bih da se ispovedim. Prosto se tako osećam", objasnio je Bosiljčić u emisiji "Balkanskom ulicom".

Odbijanje glume u kontroverznim scenama dokaz je da glumac ima čvrsta uverenja i odgovornost prema umetnosti kojom se bavi, ali i prema publici.

"Mnogo pažnje poslednjih godina obraćam na uticaj uloga mojih kolega, i u kakvu situaciju bih mogao da se nađem. Naročito kada se vidi kakav uticaj naše uloge mogu da imaju na omladinu i na našu decu", rekao je Ivan.

Ivan Bosiljčić u seriji "Urgentni centar" Foto: Dragana Udovičić

Ivan je veliku popularnost stekao i ulogom u seriji "Urgentni centar" gde je glumio lekara. Svojevremeno se našao i na bilbordu kao lekar u reklami za neku kliniku. Pre nekoliko godina društvenim mrežama je kružio komentar kako je neka baka poverovala u to da je glumac lekar, te da je želela da zakaže pregled kod njega, što je mnoge nasmejalo.

"Ortakova keva (82) je ladno zvala da zakaže kardiološki pregled kod Bosiljčića jer ga je videla na bilbordu. Nije mi dobro koliko se smejem", napisao je jedan korisnik pomenute društvene mreže.

"Kaže da je on i doktor i glumac, videla je u nekoj seriji", navodi se dalje.

Viralni komentar je prilično nasmejao mnoge, a dečko je rekao da ga je baka videla i u seriji, te da je poverovala u to da je i glumac i lekar.

Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević Foto: Ana Paunković

Ivan Bosiljčić je u srećnom braku sa pevačicom Jelenom Tomašević, sa kojom je dobio ćerku, a ono što im je takođe zajedničko, je ljubav prema muzici, te je poznato da i glumac često za svoju publiku organizuje koncerte.

VIDEO: Ivan Bosiljčić