I dok se on branio tvrdnjom da su svi radovi završeni pre dve godine, bez ikakvih pritužbi, istina je polako izlazila na videlo – glumac je uveren da iza prijave stoji niko drugi do njegov rođeni brat, Erdžan Deniz.

Sukob između braće, koji je ranije bio skriven od očiju javnosti, sada je eksplodirao. Ozdžan tvrdi da ga je brat prijavio jer mu je tražio da se vlasnički listovi za sporne nekretnine prebace isključivo na njegovo ime, budući da je on bio finansijer izgradnje.

Kada je Ozdžan to odbio, došlo je do otvorenog sukoba i pretnji smrću, zbog čega je glumac bio prinuđen da tuži brata.

– Na putu sam za bolnicu, ne mogu da dišem. Ako se Ozdžanu nešto dogodi, srušiću vam svet na glavu! Sve ću vas spaliti u paklu zbog suza koje je prolio u bolničkom krevetu. Ocrnili ste ga, gazili njegova prava, a on je radio dan i noć, žrtvujući detinjstvo i mladost. Zbog vas sada leži u bolnici! Bog vam to neće oprostiti. Stići će vas i pravda i karma – napisala je Samar, jasno aludirajući na porodicu i sukob koji je Ozdžana odveo do ivice.