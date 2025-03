Gvinet Paltrou (52) pričala je u intervjuu za "Vanity" fair o svom ljubavnom životu , gde se veza sa slavnim glumcem izdvaja kao veoma važna. Bred Pit i ova oskarovka bili su u vezi tri godine, od 1994. do 1997. godine.

- On je vrlo intrigantan lik. To je kao da sam izlazila, ne znam, sa princem Vilijamom ili tako nešto. To će uvek iskrsnuti - rekla je glumica.