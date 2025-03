Rejnolds je Baldonija optužio za to da je pokušao da ga osramoti zbog toga što je on "vrsta muškarca koji je dovoljno samouveren da sluša ženu u svojoj supruzi i stoji uz nju".

Glumac Rajan Rejnolds podneo je zahtev da se njegovo ime izbaci iz tužbe koju je protiv njega i njegove supruge Blejk Lajvli podneo Džastin Baldoni. Rejnolds je javno odbranio svoju suprugu i ismejao Baldonija zbog njegovih "povređenih osećanja", a u sudskim dokumentima ga je nazvao i predatorom, prenosi Daily Mail.

Glumac je rekao da veruje da je Baldoni uznemiravao Blejk tokom snimanja filma "It Ends With Us". Sebe je u dokumentima nazvao "supružnikom punim podrške koji je iz prve ruke svedočio emocionalnom, reputacijskom i finansijskom uništenju" koje je njegova supruga pretrpela.

Rejnolds je Baldonija optužio za to da je pokušao da ga osramoti zbog toga što je on "vrsta muškarca koji je dovoljno samouveren da sluša ženu u svojoj supruzi i stoji uz nju". Dodao je i da ima pravo na loše mišljenje o Baldoniju jer je Blejk prošla kroz teške trenutke zbog njega.

"Gospodin Rejnolds ima pravo prema Prvom amandmanu da ‘duboko prezire‘ gospodina Baldonija ili bilo kog muškarca za kog veruje da je seksualno uznemiravao njegovu suprugu", piše u dokumentima. Rajan je, osim toga što zahteva da se njegovo ime izbaci iz tužbe, pokazao koliko je bitka između Blejk i Džastina postala lična.

"Šta Rajan Rejnolds ima s ovim slučajem, u pravnom smislu, osim toga što je supružnik pun podrške koji je iz prve ruke svedočio emocionalnom, reputacijskom i finansijskom uništenju koje je gospođa Lajvli pretrpela? Ništa", piše u zahtevu. Rejnolds navodi i da je jedini razlog zašto je imenovan kao optuženi u tužbi to što je Stiv Sarovic, koji je uz Baldonija osnovao produkcijsku kuću "Wayfarer Studios", obećao da će uništiti njega i Lajvli.

Glumac je napomenuo i da se optužbe protiv njega odnose na dve prilike u kojima je Baldonija navodno nazvao predatorom. Istakao je da je to zaštićeni govor jer on u to čvrsto veruje.

"Tužba koju je podneo Baldoni ne navodi uverljive činjenice koje upućuju na to da gospodin Rejnolds ne veruje da je ovaj komentar istina: umesto toga, relevantni navodi navode da gospodin Rejnolds iskreno, možda i strastveno, veruje da ponašanje gospodina Baldonija odražava ponašanje predatora", pisalo je.

Rejnolds je u sudskim dokumentima spomenuo i lika iz filma "Deadpool & Wolverine", Najspula, za kog Džastin tvrdi da je stvoren prema njemu. Rajan navodi da se Baldonijev "bes zbog filmskog lika" čak ni ne pretvara da je povezan s bilo kakvim stvarnim pravnim tvrdnjama. Glumac je u dokumentima odbranio Lajvli i rekao da mu je dozvoljeno da se zauzme za nju.

Uz to je Rejnolds iskoristio Baldonijeve javne komentare kako bi pokazao da je on "samopriznati predator". Tvrdi da Baldonijeve izjave sadrže "brojne reference na ponašanje koje bi razuman posmatrač mogao da smatra predatorskim". U dokumenta su uključili Džastinov intervju iz 2023. godine u kom je rekao: "Siguran sam da sam prešao granice u svojim tinejdžerskim godinama i 20-im, kad nisam ni razmišljao, samo zbog pornografije koju sam konzumirao."

Kako glumac navodi u dokumentima, Baldoni je ranije priznao i da je koristio nasilan jezik o ženama.

"Iako je nejasno šta ‘predator‘ znači prosečnom slušaocu, potpuno je jasno da nema uočljive razlike između navodnih izjava gospodina Rejnoldsa i ponašanja koje je Baldoni ponovo priznavao tokom javnih pojavljivanja, uključujući da je godinama maltretirao žene, što pripisuje dugogodišnjoj zavisnosti od pornografije, kao i otvoreno opisujući svoje iskrivljeno shvatanje pristanka u polnim odnosima", poručio je Rejnolds.

Podsetimo, Lajvli je u decembru prošle godine podnela tužbu protiv Džastina i optužila ga za seksualno uznemiravanje i organizovanje kampanje ocrnjivanja protiv nje. Kratko nakon što je Džastin tužio "New York Times", koji je objavio članak s Blejkinim optužbama, a potom je tužio i par za klevetu.

