Kako piše Deadline, glavni lik spin-offa biće Stjuart Blum , kog je u originalnoj seriji igrao Kevin Susman . Već sam naziv serije otkriva da će Stjuart biti glavni lik, a glasi "Stuart Fails to Save the Universe" . Stjuart će biti u fokusu radnje ovog spin-offa, ali naslov takođe nagoveštava da će omiljeni lik, koji nikad nije imao sreće u originalnoj seriji , i dalje nailaziti na prepreke.

Produkcija spin-offa stiže iz radionice "Chuck Lorre Productionsa" u saradnji s produkcijom Warner Bros Television. Ako se odobri za produkciju, "Stuart Fails to Save the Universe" biće treći spin-off unutar "Teorije Velikog praska". Trenutno mogu da se pogledaju serije "Young Sheldon" (Mladi Šeldon) i "Georgie & Mandy's First Marriage".