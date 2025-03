Nebahat Čehre važi za jednu od najboljih turskih glumica, a s obzirom na to da je ovog marta proslavila 81. rođendan, svrstava se među veterane. No, reč "veteran" možda nije baš prigodna u njenom slučaju, jer uopšte ne izgleda tako. Zapravo, ne biste joj dali više od pedesetak godina. Samo bacite pogled na njen Instagram...

Posle velikog uspeha priče o Sulejmanu napravila je dužu pauzu, a onda se u velikom stilu vratila na male ekrane. I izgleda fantastično, to je prvo što ćete zapaziti. Uostalom, u mladim danima bavila se modelingom, što je svakako ostavilo traga na njenoj silueti. Radi punom parom, posećuje ekskluzivne događaje, putuje, i sve to dokumentuje na popularnoj društvenoj mreži, gde ima više od 1,1 milion pratilaca.

Ranije je redovno odlazila u teretanu i igrala tenis. No, i to je bilo davno, maltene u prošlom veku. Ne bavi se fizičkim aktivnostima, ne praktikuje dijete... Pa, kako onda? Nebahat Čehre kaže da sve duguje snažnom sistemu autokontrole. Dan počinje doručkom, i to je obavezno, ne preskače ni večeru, ali nema naviku da ruča. Osim toga, pre nekoliko godina ženama je savetovala da se drže nekoliko zlatnih pravila.