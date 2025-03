Kejt Midlton (43) pridružila se svom suprugu, princu Vilijamu (42) u Vestminsterskoj opatiji na službi kojom se slavi Dan Komonvelta. Ono što se lako može primetiti jeste da je došlo je do primetne promene u govoru njenog tela, posebno kada se uporedi sa njenim prethodnim fotografijama, u periodu kada se osećala fizički slabo zbog borbe sa rakom.

Mnogi su primetili kada je pokazala nežnost ka devojčici koju je ugledala među okupljenim ljudima. Buduća kraljica sagnula se do nivoa detetovih očiju, kao što to čini kad razgovara sa svojom decom, a taj potez podstiče komunikaciju i stvara ugodno okruženje za decu. Iako je ovaj potez koristila više puta u prošlosti, on znači da joj je bilo dovoljno prijatno da bude ono što jeste, piše Story.