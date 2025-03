Kako je navedeno, u palati nikada nije postojala opsesija sa Megan i Hari, niti se o njima mnogo govorilo. Međutim, Kamilu to nije previše uznemiravalo, a izvor tvrdi da je "skoro nikada nije zanimao" raskol koji je nastao između njih i ostatka porodice.

Knjiga koja otkriva sve

U Harijevom bombastičnom memoaru "Rezerva", on pominje Kamilu 60 puta i tvrdi da su i on i njegov brat molili oca da se ne oženi njome. U jednom emotivnom delu, opisuje kako su on i princ Vilijam "osećali prisutnost" treće strane u njihovoj poznatoj turbulentnoj vezi roditelja, te tvrdi da je njegov brat osećao "ogromnu krivicu" kada su kralj Čarls i Kamila postali par.