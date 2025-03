Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Međutim, Arona su nedavno uočili na ulicama Njujorka kada je u društvu svog slavnog oca prošetao svoj novi skandalozni stajling. Naime, Aron je viđen sa rozim dredovima do pola leđa i u čizmama na visoku štiklu. Dok se Aron trudio da izignoriše bliceve, brižni tata de Niro oštro je pogledom osuđivao radoznale paparace.

Podsetimo, Aron i njegov brat blizanac Džulijan rođeni su 1995. godine, nakon što su začeti vantelesnom oplodnjom. Njihova majka, glumica Tuki Smit u vezi sa De Nirom bila je od 1988. do 1996. godine. Aronov brat Džulijan krenuo je očevim stopama i debitovao u filmovu "The First Lady", 2022. godine, gde je tumačio lik mladog Baraka Obame.