Selena Gomez i njen verenik Beni Blanko objavili su novu pesmu pod nazivom "Younger And Hotter Than Me".

Iako naslov (Mlađe i zgodnije od mene) sugeriše da se radi o bivšem koji je krenuo dalje s mlađom devojkom, Selena i Beni poručuju da pesma ima puno dublje značenje i zapravo govori o odrastanju pred očima javnosti.

"Kad si mlad i slavan, ljudi te obožavaju, svi žele delić tebe. A onda, vremenom, svi oni pronađu nešto novo, nekog drugog. I ostaneš malo izgubljen - pitaš se hoćeš li preći u sledeće poglavlje svog života ili ćeš nestati u zaboravu. Ogroman je to pritisak, pogotovo kad si klinac", rekao je Beni nakon snimanja spota.

Selena nedavno progovorila o odrastanju pred kamerama

Selena to sve dobro zna. Već s deset godina pojavila se u dečijoj emisiji Barney & Friends, a zatim je postala zvezda Diznijeve serije "Wizards of Waverly Place". Nedavno je u intervjuu za ELLE, povodom izdanja "Women in Hollywood 2024.", progovorila o svojim iskustvima odrastanja pred kamerama.

"Nemam za čim da žalim. Moji roditelji su postavili granice i na tome sam zahvalna. Ali, da mogu da biram sada, verovatno ne bih krenula tako rano. Osećala sam kao da sam zapela. Svi ti silni pritisci nisu mi pomogli da razvijem osećaj sebe u dvadesetima.

To mi je bio težak period i nosim ga sa sobom svaki dan. Danas se trudim da gledam pozitivno, radim na stvarima koje me ispunjavaju. Ali kad bih nekome davala savet, rekla bih: 'Sačekaj malo, živi svoj život pre toga'". izjavila je 32-godišnja pevačica.

Pesma je deo zajedničkog albuma

Nova pesma deo je zajedničkog albuma Selene i Benija, "I Said I Love You First", a Selena je na Instagramu podelila koliko joj znači.

"Ove pesme hvataju one tiše, nežnije, promišljene delove nas. "Younger And Hotter Than Me nam je posebno važna", napisala je. Album je izašao u isto vreme kao i nova pesma, a ranije su objavili zajednički singl Scared of Loving You. Na albumu se nalazi ukupno 14 pesama:

"Nikad se nisam osećala sigurnije"

Blanko i Gomez objavili su veridbu u decembru, godinu dana nakon što su javno potvrdili svoju vezu. Blanko je poznati producent koji je sarađivao s pevačima kao što su Ed Širan, BTS, Eminem, Džastin Biber, Kejti Peri, Kristina Agilera, Keša, Britni Spirs, Rijana, Sia, The Weeknd, Kanje Vest i mnogi drugi...

S Gomez je ranije sarađivao na singlu Soon iz 2023. i pesmi "I Can't Get Enough" iz 2019. godine. Na pitanje o svojoj vezi u intervjuu za naslovnicu The Hollywood Reportera u decembu 2024. Gomez je rekla: "Nikada se nisam osećala sigurnije u vezi i s ovom osobom vidim budućnost."

