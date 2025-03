"Prvi problem je što je njegov testament bio star 20 godina, pa je sada tu i pitanje odražava li to zaista njegove želje. Tu je problem i to što su on i njegova supruga umrli otprilike u isto vreme. Ko je prvi umro i gde će novac otići? Takođe, budući da je razlika između njih 30 godina, pa verovatno nisu mislili da će tako blizu umreti, to bi sada moglo da izazove i pravne probleme", objasnila je advokatica.