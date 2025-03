Dok je Dženifer, kako se čini, spremna da nastavi dalje, Ben vreme provodi s drugom bivšom suprugom - Dženifer Garner.Aflek je navodno bio otvoren prema ideji da se on i Garner, s kojom ima troje dece, pomire. Međutim, Dženifer mu je jasno dala do znanja da se to neće desiti, te da je srećna u vezi s Džonom Milerom. Nedavno su izvori rekli i da je glumac ponovo počeo da se javlja Lopez, u nadi da će se pomiriti, ali da je ona to odbila.