Čuveni pevač i jedan od osnivača rok grupe "The Standells" iz šezdesetih, Lari Tamblin , umro je u 82. godini. Uzrok smrti još nije saopšten.

Pevač Lari Tamblin bio je poznat i kao brat glumca Rasa Tamblina iz "West Side Story", kao i stric Amber Tamblin, koja se proslavila u filmu "The Sisterhood of the Traveling Pants".