S druge strane, Gvinet se u svom videu pojavila bez šminke, u ležernoj prugastoj pidžami, koristeći pesmu "This Will Be (An Everlasting Love)" Natali Koul, koja se takođe koristi u promotivnim materijalima za Meganinu emisiju na Netflixu .

Obožavatelji su brzo reagovali na društvenim mrežama. "Gvinet Paltrou i dalje suptilno provocira, i ja sam za to! Bez šminke, u svojoj pravoj kuhinji", "Čak i muzika... to je Natali Koul 'This Will Be (An Everlasting Love)'", "Ha-ha, zar to nije pesma koju stalno koriste u promociji Megan Markl?", "Tako prizemna i prirodna, u pidžami, raščupane kose, bez šminke, ispija kafu. Niko je ne hvali, samo se sama snima mobilnim telefonom. Jednostavno i opušteno", neki su od komentara na X-u.