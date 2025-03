Kada su se na jednom intimnom druženju 2006. upoznali pevačica Melani Braun , poznatija kao Mel B i glumac Edi Marfi , među njima su odmah sevnule varnice, a to su videli i okupljeni. Članica grupe Spice Girls rekla je da je tada spoznala šta znači ljubav na prvi pogled.

"Osetila sam stotine različitih emocija odjednom, od zbunjenosti do ushićenja, od sreće do straha, od opuštenosti do neverice, i sve između. Osećala sam kao da poznajem tog muškarca ceo svoj život i da u njegovom licu vidim svoju sudbinu", rekla je Mel B. U trenutku kad su se upoznali bili su na vrhuncu karijera. Brzo su započeli ljubavnu vezu, koja je bila vrlo strastvena i intenzivna, a zajedno su planirali i dete. Ipak, situacija se drastično promenila kada je pevačica ostala trudna.