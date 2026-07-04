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Holivudska zvezda Šenon Doerti umrla je nakon dugogodišnje borbe sa rakom. Šenon je popularnost stekla u serijama „Beverli Hils“ i „Čari“ koje su i kod nas bile veoma gledane. Šenon Doerti je čak i u četvrtom stadijumu raka imala velikih problema sa bivšim mužem koji se nije obazirao na njenu bolest.

Šenon je optuživala supruga Kurta da od njega ne dobija novac za lečenje, a ne može ni da se razvede više od godinu dana. Slavna glumica je bolovala od raka i nije mogla da radi pa su joj mesečna primanja bila sve manja. Kada je podnela zahtev za razvod, kao razlog je navela „nepomirljive razlike“, ali je medijima dala do znanja da pomoćnica njenog supruga „ima nešto“ sa tim razvodom.

Šenon sa suprugom Foto: Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia

"Razvod je poslednje što je Šenon htela. Nažalost, osećala je da nema drugih opcija. Možete se obratiti Kurtovoj asistentkinji, Kolijer Grim, jer je ona intimno umešana u to“, rekla je njena predstavnica za medije za magazin „USA Today“.

On se rasipa, a ona nema za lečenje

"Ona leti našim avionom, odmara u našoj vikendici u Teksasu... Za to vreme ja ću izgubiti zdravstveno osiguranje jer dugo ne radim", izjavila je glumica. Šenon je 2015. uspela da pobedi rak dojke. Ali se u februaru 2020. godine bolest vratila. Šenon je počela da se miri činjenicom da ima rak četvrtog stadijuma, pa je radila i neke bizarne stvari, poput biranja odeće i muzike za svoju sahranu, ipak je isticala da joj najteže pada to kako njena dijagnoza utiče na njenog supruga i majku koji se s tim teško mire.

1/6 Vidi galeriju Šenon Doerti Foto: Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Screenshot Instragam/theshando, Spelling Television - 90210 Productions - Album / Album / Profimedi

Za prevaru saznala pred operaciju

Ipak, podršku supruga je izgubila u najtežem trenutku, kad joj je otkrivena metastaza tumora na mozagu. U svom podkastu je otkrila da je za prevaru saznala upravo tog jutra kad je trebalo da ima operaciju mozga. "Na operaciju sam išla rano ujutru i to nakon što sam saznala da je moj brak zapravo gotov, da je moj muž imao ljubavnicu dve godine", ispričala je tada Šenon. Preminula je 13. jula 2024. godine.

(Kurir.rs/Najžena)

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