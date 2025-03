Inače, Vjera i Miloš su privukli posebnu pažnju pre oko godinu dana kada su se prvi put pojavili zajedno u javnosti otkad se saznalo da su u vezi. Spojio ih je posao, a glumica je prethodno bila u braku sa nemačkim lekarom Štefanom Prajsom, koji je trajao do 2022. godine.

- I on iza sebe ima brak, bio je oženjen takođe glumicom i iz tog braka ima dve ćerke. Vjeru i njega je spojio posao, on je, između ostalog, režirao predstavu „Pupin - poslednji san“, u kojoj ona igra tumači lik naučnikove majke, mudre i požrtvovane Olimpijade - Pijade. Vjera je napisala i tekst za komad, to je bio njen autorski projekat - naveo je izvor za Alo.