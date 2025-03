Producent šest pesama sa Kombsovog za Gremi nominovanog albuma The Love Album: Off the Grid podneo je tužbu vrednu 30 miliona dolara. Tvrdio je da je Kombs nabavljao, koristio i distribuirao ekstazi, kokain i druge ilegalne supstance, pokazivao zabranjeno vatreno oružje i dodavao nedozvoljene supstance u alkoholna pića koja su služena maloletnicima i seksualnim radnicama u njegovim rezidencijama.