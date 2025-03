Ponosna je na svoje englesko i irsko podreklo, a odgajana je u strogo katoličkom duhu. Još kao devojčica maštala je o pozorišnim daskama, a talent ju je doveo do prestižne škole Julliard gde je diplomirala glumu 1984. Tada počinje njen uspon – najpre kroz sapunicu 'The Edge of Night', a potom i kroz brojne televizijske filmove u kojima je imala priliku da sarađuje s legendama poput Džonija Keša i Krisa Kristofersona.