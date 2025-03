„Muškarac ne bi imao nikakav problem da traži 600.000 dolara po epizodi“, rekla je tada. „A mi žene razmišljamo: ‘Da li smem to da tražim? Da li je to u redu?’ Zvala bih kreatorku serije Šondu i pitala je: ‘Jesam li pohlepna?’“

Kada se 2005. godine pridružila seriji, njena početna plata bila je daleko manja od one koju je imala kada je napustila seriju 2022. godine. U intervjuu iz 2018. otkrila je da je, nakon višegodišnjih pregovora, uspela da dogovori 575.000 dolara po epizodi, a s obzirom na to da je svaka sezona imala 25 epizoda, njena godišnja zarada bila je vrtoglava.

„Od muškaraca to i očekujem, ali da me žene napadaju? To me potpuno šokiralo“, rekla je. „Moramo da se podržavamo, a ne da se međusobno sabotiramo.“