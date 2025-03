- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac , vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe - počela je voditeljka i prisetila se detalja. Prvi muž Ruške Jakić ipak je kasnije iskazao veliku naklonost ovoj lepotici.

- On je poslao jednog svog druga da mi kaže da on hoće da se upozna sa mnom. I ja ga pitam: "Što se ne upozna?" Tako smo se upoznali, to je bila velika ljubav, pisao mi je po pet pisama dnevno. Zabavljali smo se pet punih godina, a u braku smo proveli nešto više od godinu dana - rekla je voditeljka.