- Zgrabio me je i opipao po prednjem delu tela, pozadi, svuda unaokolo. Uhvatio me je nogama. Dodirnuo je sve, uključujući i moje grudi. Bila sam prestravljena, on se smejao - rekla je Ameli K.

Policiji to nije rekao kad su ga ispitivali već je to tek sad spomenuo na suđenju. Ameli ga je optužila za seksualni napad, a on je rekao da to nije bio napad te se pravdao da joj je izgovorio ružne reči zato što je bio loše raspoložen. Ipak, kaže da se nije radilo o komentarima upućenim njoj lično već mu je smetao njen loš rad.