Nakon 18 godina provedenih u zatvoru izjavila je bez oklevanja, da je htela da bude sigurna u to da će Mauricio umreti, te je unajmila ubicu.

Jedan od prvih poteza nakon izlaska iz zatvora bio je šoping u prestižnoj ulici Via Monte Napoleone – milanskoj verziji londonske Bond ulice – odevena u upadljiv nakit i sunčane naočare nalik onima koje nose filmske zvezde, dok joj je na ramenu sedeo veliki ara papagaj.

Surovo ubistvo

Ubistvo 46-godišnjeg Mauricija Gučija jednog jutra na crvenom tepihu foajea njegove kancelarije, kao i suđenje koje je usledilo, fascinirali su Italiju krajem devedesetih godina. Bio je to pravi senzacionalistički završetak jednog doba.

Javnost je bila očarana pričom, ali kompanija Guči daleko manje.

"Sve što je Ređani bila proizašlo je iz njenog statusa Gučijeve supruge. To je bio njen ceo identitet, čak i nakon razvoda. Bila je besna na Mauricija što je prodao firmu", rekla je za Gardijan Đuzi Fere, iskusna modna novinarka i kritičarka.

Ko je Patricija Ređani, kasnije Patricija Guči?

Bili su veoma bogati, ali nisu pripadali milanskom visokom društvu. Kao mlada, volela je luksuz – otac ju je razmazio bundama od nerca i brzim automobilima – i nekako se probila do elite.

"Upoznala sam Mauricija na jednoj zabavi i on se ludo zaljubio u mene. Bila sam uzbudljiva i drugačija", otkrila je Ređani. Gučijevi su bili iz Firence, pa se i Mauricio osećao kao autsajder u Milanu.

"Bili smo prelep par i imali smo prelep život, naravno. Još uvek me boli da pomislim na to" , govorila je.

Kako je sve pošlo po zlu?

Sve je počelo da se raspada nakon smrti Rodolfa 1983. godine, kaže Ređani, kada je Maurizio nasledio 50% udela u Gučiju. „Maurizio je poludeo. Do tada sam bila njegov glavni savetnik za sve što se tiče Gučija. Ali želeo je da bude najbolji i prestao je da me sluša.“

„Bila sam ljuta na Mauricia zbog mnogo, mnogo stvari u to vreme. Ali pre svega, zbog ovoga. Zbog gubitka porodičnog biznisa. Bilo je glupo. Bio je to neuspeh. Bila sam ispunjena besom, ali nisam mogla ništa da uradim. Nije smeo to da mi uradi", govorila je u suzama.