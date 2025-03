Čini se da je došlo do novih nevolja u braku Vestovih. Izvor blizak Bjanki Ćensori, supruzi kontroverznog repera Kanjea Vesta , otkrio je da se ona "plaši" svog muža te se bori kako bi se oslobodila svog tog njegovog pritiska.

"Mislim da Bjanka želi da prekine taj odnos, ali to nije lako. Kanje kontroliše toliko aspekata njenog života", rekao je izvor usred sve glasnijih šuškanja o bračnim problemima para, prenosi Page Six.

Poslednji put zajedno su fotografisani u javnosti u februaru. Page Six saznaje da je Ćensori nedavno sama pobegla u drugi hotel, samo da bi je on dovukao nazad.

"Bjanka je otišla u drugi hotel i neko ju je izvukao odate. Kanje je poslao obezbeđenje i nije hteo da je ostavi na miru... To je bilo pre otprilike nedelju dana i sada je otišao iz grada. On zna da bude agresivan i ona mora s tim živeti. Mora da pobegne od njega, ali on je toliko opsednut njome. Njoj je jako teško da izađe sama naplje i kreće se bilo gde bez njega", otkrio je izvor.