Ljubavi život glumačkog para Tijane i Slaviše Čurović sam piše roman

Glumački par Tijana i Slaviša Čurović sedam godina nakon razvoda prošle godine obnovili su svoju vezu i rešili da ljubavi daju još jednu šansu. Njihova ljubavna prilča počela je pre 20 godina i to iz poslovne saradnje.

- Prvi put videli smo se u beogradskom hotelu „Balkan“. Bilo je to septembra 2003. godine. Slaviša je u to vreme bio upravnik Nikšićkog pozorišta i trebala mu je glumica za ulogu u predstavi „Pretis lonac“, a moj profesor Feđa Stojanović preporučio je mene. Moram da priznam da mi se u početku uopšte nije svidelo njegovo ponašanje. Kad sam prihvatila ulogu, poljubio mi je ruku i predložio da me odveze kući, što sam odbila - pričala je svojevremeno Tijana.

- Nisam odmah bila zainteresovana za njega kao muškarca. Čak sam ga udarila kad me je prvi put poljubio, ne jako, više onako filmski. Fascinirala me je njegova istrajnost, hrabrost i rešenost da me osvoji. Na dan kad sam diplomirala došao je u Beograd. Izašli smo na ručak i on je u jednom trenutku značajno zastao i upitao: „Da li bi ti bila sa mnom stalno?“ Tada me je definitivno osvojio. Nisam ni bila svesna da me je zapravo zaprosio - dodala je i naglasila da na brak nije odmah pristala jer je mislila da je prerano zbog čega ju je glumac prosio više puta.

- Nisam ga definitivno odbila, samo sam odložila odluku. Posle izvesnog vremena zaprosio me je drugi put. Tada mi se nije svideo prsten. Treća je bila sreća. Već smo živeli zajedno i čekali dete pa mi nije preostalo ništa drugo nego da pristanem i time formalno potvrdim nešto iza čega sam svim srcem stala mesecima pre toga. Ja sam pravi primer da je upornost najvažnija. On je toliko bio istrajan i siguran da smo nas dvoje stvoreni jedno za drugo da sam morala da mu poverujem. Sad mogu da kažem da je bio u pravu - zaključila je Tijana Čurović za "Hello".

Na temu razvoda i pomirenja glumac je nedavno govorio i u jednom podkastu ističući da je njihov ponovni brak prava idila.

- Što bi rekao Arsen Dedić za svoju ženu Gabi Novak, i ja moju ženu zovem Gabi, to ti je suđenica. Mi smo imali neke čudne stvari, prekide od sedam godina, razvod na određeno vreme, očigledno. Naravno, uvek ima uspona, padova, grešaka, mi smo svi ljudi grešni i pravimo probleme sebi i drugima oko nas koje volimo. Ali kada ih ne uradimo namerno, onda to nije ništa strašno, namerno je ružno. Desi se da zaglavim sa društvom u kafani do tri-četiri ujutru - bio je iskren glumac.

