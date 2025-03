Revil je rođen 1930. u Velingtonu, majka mu je bila operska pevačica, a otac stolar. Izgradio je blistavu karijeru, dugu 60 godina. Najviše će se pamtiti po ulozi u "Star Wars: The Empire Strikes Back", "Transformers" i "Batman: The Animated Series", ali i u "Star Trek: The Next Generation".