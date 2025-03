Na TikToku je objavio kratki video uz pesmu "How Does It Feel to Be Forgotten", koju je snimio zajedno sa Selenom Gomez. Beni je snimio kadu na čijim se ivicama nalazila - hrana i boca vodke. Pripremio je sebi prženu piletinu, makarone sa sirom, nudle i burito, koji je najviše zgrozio ljude jer nije bio u tanjiru već direktno na kadi.