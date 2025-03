"Mislim da je on samo zao. Čudovište nije dovoljno da opiše kakva je osoba. On je serijski silovatelj i on je ubica. To su bile ključne prilike da ga zaustavimo i zaštitimo sve buduće žrtve. Istupanje u ovakvim slučajevima zahteva ogromnu hrabrost, a čak i kada su tri žene progovorile, to još uvek nije bilo dovoljno.'