Rođenje bebe dolazi nekoliko sati nakon što je otac deteta dospeo dospela na naslovne strane kada je glumičin bivši muž, Brajan Ostin Grin, podelio navodne poruke od njega. "Prestanite da pitate kada će se naše dete roditi.", glasila je jedna poruka od Mašina Gana Kelija. „Prestani zvati TMZ i fokusiraj se na to izvinjenje koje mi duguješ što sam javno govorio u moje ime. (Us Veekli se obratio Kelijevom predstavniku u to vreme.)