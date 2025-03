- Roditelji su mi se razveli i od moje sedme godine otac je živeo u Beogradu. Nisu se razveli pod teškim okolnostima, nije bilo svađe, mogla sam to i da razumem, ali emotivno nisam mogla da prihvatim taj gubitak. Često sam bila usamljena i čekala sam s ključem oko vrata drugarice da izađu na ulicu da se igramo . Imala sam spektar svojih delatnosti kojima sam prekraćivala vreme. U ćevabdžinici, nadomak kuće, često sam pomagala momcima i s njima pravila ćevape, dovodila kući malu decu iz obližnjeg parka da ih pripazim. Mama mi nije određivala vreme kada ću da se igram, ili učim, imala sam slobodu. Patila sam zbog razvoda roditelja, ali moj problem je bio druge prirode. Otac je dolazio svakog vikenda da me poseti. Petak sam jedva čekala, a nedelju, kada bi se vraćao, mrzela sam sve do skoro, dok nisam dobila svoju decu. Tada sam zacelila te rane - kazala je Nataša Tapušković jednom prilikom.

Pružio mi je ruku, nisam čula kako se zove, samo sam pomislila: "Aha, ovo je moj muž". Moji odabiri do tada su bili sasvim suprotni. On je bio toliko različit od svih da sam pomislila: "Sigurno je to taj". Svideo mi se zbog energije, blagosti, topline, plemenitosti, kvaliteta uz koje sam mogla da dođem do još bolje sebe - ispričala je ranije Nataša u jednom intervjuu.